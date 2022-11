Ultimo appuntamento del 2022 per l'Inter di Simone Inzaghi che saluta questa prima parte di stagione prima della pausa per il Mondiale a Bergamo. A presentare la sfida contro l'Atalanta a Inter TV è Francesco Acerbi: "È importante vincere per stare lassù perché quest’anno non abbiamo ancora vinto con una squadra di livello. Vogliamo farlo per andare in vacanza o in Nazionale sereni. Ovviamente siamo l’Inter e dobbiamo cercare assolutamente la continuità vincendo qui, perché è fondamentale per un prosieguo del campionato con maggiore ottimismo" ha detto l'ex Lazio prima di scendere in campo.