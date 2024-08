Accostato, seppur timidamente, all'Inter qualche settimana fa, Kim Min-jae non ha neanche lontanamente cullato l'idea di dire addio al Bayern Monaco dopo appena una stagione. A spiegarlo è stato lo stesso difensore centrale sudcoreano, alla vigilia dell'amichevole tra i bavaresi e il Tottenham che andrà in scena al Seoul World Cup Stadium: "Non ho mai pensato di lasciare il club, il mio focus ora è sulla preparazione e sulla nuova stagione", ha tagliato corto l'ex giocatore del Napoli. Pronto a riscattare un'annata in cui ha giocato ben al di sotto degli standard mostrati in Italia.

