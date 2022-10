Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha rilasciato nuove dichiarazioni relative a Inter-Sampdoria e a quanto accaduto nel secondo tempo in Curva. Interpellato da un utente, l'ex presidente della Lega Serie B preannuncia provvedimenti: "Mi è stata affidata questa grande responsabilità da una settimana, spero quindi si comprenda il senso della mia risposta. Mi sono informato, quello che è successo è inaccettabile, non è tollerabile. Sono certo che saranno presi immediati provvedimenti. Non solo parole!", ha concluso.