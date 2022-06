Parte a razzo anche la vendita libera per gli abbonamenti per la stagione 2022/2023. Oggi, nel primo giorno utile per sottoscrivere le nuove tessere, allo stadio Meazza c'è una fila enorme con tempi stimati di attesa di circa un'ora. Una passione super che va oltre anche il clima torrido di queste ore.

Acquista QUI i prodotti originali Inter