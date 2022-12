In Qatar in veste di commentatore per una tv messicana, Ivan Zamorano è stato ospite oggi negli studi Rai. Un momento per ricordare i suoi anni italiani all'Inter: "Parlo spesso con i miei ex compagni del 1997-98, abbiamo una chat in cui partecipiamo tutti, da Ronaldo a Zanetti, passando per Pagliuca e Djorkaeff. Ridiamo ogni giorno", ha raccontato Bam Bam.