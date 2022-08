Dopo le voci di rottura tra Mauro Icardi e il Paris Saint-Germain, Wanda Nara, moglie e agente dell'ex attaccante dell'Inter, prova a fare chiarezza dagli studi di un talk show in Argentina: "Continua a far parte del club per due anni. Per svincolare un giocatore bisogna pagare tanti soldi e non è questa la situazione. Sono cose che capitano quando si cambia allenatore e il nuovo prende altre decisioni. Per questo esistono anche i cambi o i trasferimenti, può succedere ma ci sono tantissimi giocatori che si trovano in questa situazione in questo club e in altri club. Grazie per averlo chiesto e per aver chiesto a me che sono l'unica che sa le cose", le parole riportate dal Corriere dello Sport.