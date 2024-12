In vista delle elezioni presidenziali in casa Racing Avellaneda, in programma il prossimo 15 dicembre e che vede opposti Christian Devia e l'ex attaccante dell'Inter Diego Milito, il Principe riceve un bellissimo endorsement da parte di diversi suoi ex compagni. In particolare, a mettere la loro faccia a sostegno di Milito sono i protagonisti dell'annata 2009-2010 dell'Inter, da Samuel Eto'o a José Mourinho, passando per Javier Zanetti, Walter Samuel, Marco Materazzi, Maicon, Iván Córdoba. Anche Gian Piero Gasperini e Hernan Crespo hanno voluto partecipare.

Particolarmente toccanti le parole dell'attuale tecnico del Fenerbahçe: "Dico sempre che il calcio è per i calciatori, per le persone oneste, e i club sono per le persone che amano i club. Tu sei queste tre cose in uno. Respiri calcio, conosci il calcio, hai un'esperienza di altissimo livello. Hai una passione tremenda. Sarà un peccato non poter votare. Penso che i tifosi del club ti conoscano e non possano avere dubbi. Sarai presidente e qui avrai un amico, un fratello più grande, una persona che ti ammira davvero. Tutto andrà bene. Forza, amico mio".