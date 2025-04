Folle finale in Fenerbahce-Galatasaray, derby valido per i quarti di finale di Coppa di Turchia. Protagonisti due ex nerazzurri. Da una parte José Mourinho, dall'altra Okan Buruk.

Lo Special One a fine partita ha preso per il naso il collega rivale che è caduto a terra, lasciandosi andare e rimanendo con le mani sul volto. Subito si è creato un parapiglia con spintoni e accenni di rissa. La situazione è degenerata in pochi secondi e in campo è entrata anche la polizia per sedare gli animi.

La partita è stata vinta 2-1 dal Galatasaray grazie alla doppietta di Osimhen. Nel finale di gara l'arbitro è stato costretto a estrarre tre cartellini rossi in contemporanea a tre giocatori delle due panchine.