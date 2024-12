Il suo nome è tornato di recente alle cronache grazie all'autobiografia pubblicata qualche settimana fa attraverso la quale Adriano l'Imperatore si racconta a cuore aperto e senza filtri, parlando del periodo più difficile della sua carriera e della sua vita, tormentato da alcol e depressione. Si è parlato tanto di lui e degli inediti pezzi di vita raccontati per la prima volta e in tutto questo dire non sono mancati i commenti di ex compagni che hanno raccontato anche l'Adriano uomo, sconosciuto ai più. Tra gli ex compagni c'è anche Marco Materazzi, legatissimo alla leggenda brasiliana che oggi giocherà la sua partita di addio al calcio.

Evento al quale l'ex 23 dell'Inter non può mancare e non a caso è volato in Brasile, a Rio, dove si disputerà oggi il suddetto match. In attesa di scendere in campo i due ex compagni, insieme all'altro ex Inter Cesar, si sono dilettati in un pomeriggio di relax in amicizia, con tanto di musica italiana da sottofondo e karaoke sulle note di Tiziano Ferro come mostra lo stesso brasiliano attraverso i canali social.