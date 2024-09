Ora è ufficiale: Stefano Pioli è il nuovo allenatore dell'Al-Nassr. Il club saudita ha annunciato l'ingaggio dell'ex Milan attraverso un video pubblicato sul proprio profilo X in cui vengono mostrati alcuni highlights della sua esperienza in rossonero con in sottofondo il coro 'Pioli is on fire'.

L'allenatore nativo di Parma allenerà Cristiano Ronaldo e altre stelle che si sono trasferite nei mesi scorsi dall'Europa, tra cui Otavio, Mané, Simakan, Laporte e Marcelo Brozovic, che aveva già incrociato ai tempi dell'Inter.