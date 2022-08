Davide Bettella riparte dal Palermo, squadra neopromossa in Serie B. L'ex difensore dell'Inter, l'anno scorso al Monza, approda in rosanero a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del club di Viale del Fante. "A Davide il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero", si legge in calce all'annuncio ufficiale.