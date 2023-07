Cresciuto nelle giovanili dell'Inter, club con il quale ha conquistato uno Scudetto Under 17 al Genoa, Nicholas Rizzo passa alla Triestina Calcio. A rendere ufficiale il trasferimento è lo stesso club di Serie C tramite comunicato: "US Triestina Calcio 1918 è lieta di annunciare l'acquisizione a titolo definitivo del difensore centrale Nicholas Rizzo, in arrivo dal Genoa. Rizzo, classe 2000, ha sottoscritto con il club un accordo biennale con opzione di rinnovo in caso di Serie B".