È finita l'esperienza di Patick Vieira sulla panchina dello Strasburgo. Attraverso i propri social, il club francese annuncia l'addio dell'ex centrocampista di Inter e Juventus: "Tutto il club desidera ringraziare calorosamente Patrick Vieira per il suo impegno irreprensibile. In effetti, in una stagione di transizione, Patrick è stato in grado di aiutare i giovani di talento a progredire e ha sempre dimostrato un comportamento esemplare sia in campo che fuori", l'annuncio dello Strasburgo.

"A breve verrà nominato un nuovo allenatore - ha assicurato la società francese -. Vogliamo esprimere la nostra gratitudine e ringraziare Patrick per il lavoro svolto in questa prima fase del progetto e gli auguriamo ogni successo per il futuro. Sarà sempre il benvenuto nel club", hanno dichiarato il presidente Marc Keller e il Consiglio di amministrazione.