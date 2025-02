Nuova avventura per l'ex nerazzurro Mohamed Kallon. L'ex nerazzurro è infatti da oggi il nuovo ct della Sierra Leone fino al 2027.

La cerimonia di presentazione si è svolta presso la sede della SLFA a Freetown, alla presenza di importanti esponenti del settore, tra cui il presidente della SLFA Thomas Daddy Brima, il vicepresidente Harold Nat-Johnson, il direttore esecutivo della NSA Dr. Emanuel Safa Abdulai, il vice direttore esecutivo Dr. Abdulrahman Swarray e il direttore del Ministero dello Sport Haroun Korji. L'evento ha evidenziato il forte sostegno collettivo alla nomina di Kallon, accolta con entusiasmo dall’opinione pubblica.

Nel suo intervento, il presidente della SLFA Thomas Daddy Brima ha espresso fiducia nelle capacità di Kallon di guidare la nazionale, sottolineando come la sua nomina sia stata dettata dal sostegno popolare: "È la scelta del popolo in questo momento e dovevamo ascoltare la loro voce. Kallon ha esperienza, professionalità e passione per il gioco. Crediamo che sia l’uomo giusto per questo incarico”, ha dichiarato Brima.

“Sono onorato di assumere questa responsabilità. Ho servito il mio paese da giocatore e ora sono determinato a farlo da allenatore. Il mio obiettivo è qualificare la squadra ai principali tornei internazionali, proprio come ho fatto da calciatore”, ha dichiarato Kallon, ringraziando la SLFA, la NSA e il popolo della Sierra Leone per il supporto. Oggi già primo allenamento per l’ex Inter, Monaco e Bologna.