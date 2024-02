Nuova avventura professionale per l'ex nerazzurro Andrea Poli che passa alla Pro Sesto. Il club di Sesto San Giovanni comunica attraverso i canali ufficiali di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista classe 1989. "Poli ha all’attivo 330 presenze tra Serie A e Super Lig condite da 15 gol e 10 assist con le maglie di Sampdoria, Inter, Milan, Bologna e Antalyaspor; 13 presenze in Champions League con Milan, Inter e Samp, e 4 in Europa League con la maglia della Sampdoria - si legge nella nota -. Ad Andrea il benvenuto in casa Pro Sesto, con i migliori auguri per un prosieguo di stagione ricco di soddisfazioni".

"Sono molto contento di essere qui; in questi mesi ho avuto modo di conoscere l’ambiente Pro Sesto, la Società e la squadra: non vedo l’ora di scendere in campo per raggiungere tutti insieme il nostro obiettivo. Forza Pro" ha detto Poli dopo la firma.