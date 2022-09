La carriera di Mauro Icardi prosegue dalla Turchia. Dopo il rumoroso addio all'Inter e l'approdo in Francia, Maurito saluta anche il PSG e prova a ripartire dal Galatasaray. "Mauro Icardi passa in prestito per una stagione al Galatasaray SK, club che gioca nella prima divisione turca - si legge nella nota ufficiale del club parigino -. Il Club augura a Mauro una grande stagione con i colori del Galatasaray".