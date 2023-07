Roy Hodgson non vuole saperne di fermarsi a 75 anni. L'ex allenatore dell'Inter ha infatti rinnovato per un'altra stagione il suo accordo con il Crystal Palace, come annunciato quest'oggi dallo stesso club londinese. Hodgson, che la scorsa stagione è riuscito a trascinare i Glaziers verso la salvezza conquistando l'undicesimo posto in classifica, sarà affiancato da Paddy McCarthy, Ray Lewington e Dean Kiely.

"So che squadra fantastica abbiamo qui. È un ottimo mix di giovani di potenziale e di giocatori esperti di Premier League e con esperienza internazionale. Ho parlato a lungo con il Presidente e abbiamo convenuto che dobbiamo essere ambiziosi per ottenere il massimo da questo talento. Pertanto, ci siamo prefissati l'obiettivo di un piazzamento nella metà superiore della classifica, che riteniamo sia assolutamente realizzabile con un gruppo di giocatori così favoloso e i nostri magnifici tifosi che sostengono la squadra, settimana dopo settimana", le parole di Hodgson.