Nicolas Burdisso lascia la Fiorentina. L'ex difensore dell'Inter non ricoprirà più il ruolo di direttore tecnico della squadra viola, ad annunciarlo è lui stesso ai microfoni del club ufficiale.

"È il momento di continuare la mia crescita personale altrove e auguro il meglio a questa società e ai suoi tifosi. Sarò sempre riconoscente - le sue parole -. Dopo tre anni per me Firenze significa una seconda casa, c'è stato subito un feeling come per altri miei connazionali in questa città. Il club mi ha dato tutto e la libertà per lavorare, facendomi sentire in sintonia con le scelte - le sue parole -. Ci aspettiamo tutti che il momento più bello arrivi la prossima settimana ad Atene contro l’Olympiacos, ma in questi tre anni abbiamo avuto una crescita costante a livello di calcio, idee e progettazione. È gratificante averne fatto parte. Ora manca solo l'ultima partita e abbiamo più esperienza rispetto al passato”.