Dopo una sola stagione all'Al-Gharafa, l'ex giocatore dell'Inter Ishak Belfodil, che qualche settimana fa è stato indagato per aggressione, dice addio al club qatarioto. L'ex nerazzurro, oggi 31enne, dunque dopo le 8 reti e i 3 assist serviti in queste 24 partite, è alla ricerca di una nuova avventura professionale.