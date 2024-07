"Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio di Emil Audero dalla Sampdoria con un contratto di quattro anni. Il portiere la scorsa stagione è stato in prestito all’Inter, squadra vincitrice dello scudetto" si legge nel comunicato diramato dai neo-promossi comaschi, nuova casa dell'ex estremo difensore nerazzurro.

Dopo aver sottoscritto il legame con la società lombarda, Emil ha detto ai canali ufficiali: "Sono molto felice ma soprattutto molto orgoglioso di iniziare un capitolo importante e nuovo della mia carriera.

Mi aspetto un campionato difficile, perché ormai non c’è nulla di scontato. Dovremo essere bravi a imporci e a dimostrare che non siamo semplicemente una squadra con tanti giocatori nuovi, ma un team già coeso e che può ottenere risultati importanti.

La società mi ha fatto un’ottima impressione. Il progetto mi è stato spiegato qualche settimana fa e, ora che ho firmato, mi sono state ribadite ancora una volta le ambizioni e la serietà del club. Quindi, non posso che essere impressionato e felice per tutto questo".

