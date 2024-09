Nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com, Gianluca Nani, direttore tecnico dell'Udinese, ha speso parole al miele per Alexis Sanchez, giocatore che non ha ancora potuto fare il suo secondo esordio con i friulani per via di un infortunio che lo terrà ai box ancora per un po' "È un calciatore importantissimo, ci trasmette la mentalità giusta e la voglia di ambire al massimo traguardo - le sue parole -. Quando lo avremo in campo ci aiuterà anche lì, ma fuori dal campo è già un punto di riferimento per tutti. Non vogliamo accelerare il suo recupero. Ma tornerà presto”.