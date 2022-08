Intervistato da Sky Sports UK dopo il pareggio contro il Chelsea, il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha commentato la lite con Thomas Tuchel al termine del match terminato 2-2: “Non voglio commentare quello che è successo perché non è una cosa importante. Se c’è un problema tra me e lui, è solo tra me e lui e non interessa altri. Parliamo di calcio e non di una situazione tra due allenatori”, ha concluso l’ex allenatore nerazzurro.