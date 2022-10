Momento di flessione per il Tottenham che, dopo un avvio da record in Premier League, ha fatto registrare due sconfitte filate con Manchester United e Newcastle. Inciampi che hanno ridato fiato ai critici di Antonio Conte, tanto da metterne addirittura in discussione il futuro a lungo termine: "Il mio contratto? Ora non è il momento, è un argomento di cui parleremo con il club - ha detto il manager salentino -. Dopo un anno qui ho capito tante cose che all'inizio per me erano davvero difficili da capire. Ora sono nel mondo Tottenham, conosco qual è la nostra situazione, il nostro punto di partenza e quanto sarà lungo il percorso che dovremo fare per essere competitivi e lottare per qualcosa di importante. Ora sicuramente la mia conoscenza del Tottenham è più completa. Per questo sarò pronto a parlare con il club per capire cosa sia meglio per tutti, ma ora dobbiamo concentrarci sul presente".