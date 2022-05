In occasione del match di ieri sera tra Palermo e Triestina, valido per i playoff promozione di Serie C, era presente sugli spalti del Renzo Barbera una vecchia conoscenza del mondo Inter: come riferisce Sporticily, infatti, accanto a Brian Marwood, dirigente del City Football Group che sta trattando sul campo l'acquisizione del club rosanero per conto del gruppo proprietario del Manchester City, c'era anche Giovanni Gardini, ex dg dell'Inter. Proprio Gardini potrebbe entrare nei quadri dirigenziali della nuova società, secondo Tutto Mercato Web; un ingresso che potrebbe voler dire l'accantonamento dell'attuale ad Rinaldo Sagramola.