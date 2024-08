Andato in rete nel 3-0 granata contro il Metz, Valentino Lazaro si sofferma davanti alle telecamere di Torino Channel per analizzare la prestazione e dire la sua sul nuovo ruolo disegnato per lui da Vanoli: "È un po’ diverso da prima - ammette l'ex Inter -. Gioco più dentro al campo e cerco le punte, cerco di essere più davanti anche per segnare come ho fatto oggi. E mi piace molto questo nuovo modo di giocare. Il gol è stato bello, quando attacchiamo mi trovo più in avanti e in questo modo sono più pericoloso. È importante per me, voglio migliorare anche nel numero di reti e di assist".