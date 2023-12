C'è anche Francesco Toldo tra i festeggiati dell'Inter nella giornata di oggi. L'ex portiere nerazzurro spegne oggi 52 candeline e riceve l'omaggio del suo vechio club.

"Tanti auguri a Francesco Toldo! L'ex portiere nerazzurro oggi compie 52 anni: arrivato nell'estate del 2001, ha difeso la porta dell'Inter in 233 occasioni, conquistando 1 Champions League, 5 Scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane ed entrando di diritto nella Hall of Fame di FC Internazionale Milano nella seconda edizione, dopo Walter Zenga. Da parte di tutta l'Inter e tutti i tifosi interisti, tanti auguri a Francesco Toldo", scrive l'Inter in una nota ufficiale.