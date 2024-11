A margine dell'incontro di venerdì tra Indonesia e Giappone, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e vinto dai nipponici con un rotondo 4-0, il presidente della Federcalcio indonesiana Erick Thohir ha colto l'occasione per incontrare una sua vecchia conoscenza, vale a dire Yuto Nagatomo, ex giocatore dell'Inter durante il periodo in cui Thohir ha assunto la presidenza del club. Il tycoon ha pubblicato sui social la foto, definendo Nagatomo "uno dei migliori giocatori asiatici visti in Italia".

"Conosco Yuto come un giocatore che lavora sempre duro, è coerente e disciplinato nel mantenere la sua condizione. Ho detto a Yuto che il Giappone può essere orgoglioso di essere al 15° posto nel ranking FIFA per quello che ha fatto la sua squadra nazionale e le sue giovanili", ha dichiarato Thohir.