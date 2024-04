Il Bologna di Thiago Motta continua ad inseguire il suo sogno di arrivare in zona Champions League, ma nel frattempo aumentano le voci riguardanti un possibile addio del tecnico alla fine della stagione. Secondo quanto riportato da Cronache di spogliatoio il tecnico starebbe parlando tramite intermediario con la Juventus.

Nel frattempo i felsineri si muovono per l'eventuale sostituto, tra i nomi spiccano Italiano, ma anche un ex interista, Paolo Vanoli, oggi al Venezia e in passato in nerazzurro come assistente di Antonio Conte.