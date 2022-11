Il lunch match della 13esima giornata si giocherà al Dall'Ara, dove il Bologna ospiterà il Torino di Ivan Juric . Si tratta di un altro incrocio amarcord per Thiago Motta , che dopo aver riabbracciato Dejan Stankovic trova ora l'allenatore del Torino, collaboratore tecnico di Gasperini nel 2011 quando l'ex centrocampista indossava la numero 8 dell'Inter: "Abbiamo avuto un bel periodo assieme - ricorda in conferenza stampa, ricordando soprattutto i tempi trascorsi al Genoa -. Ivan lo vediamo in panchina, vuole vincere sempre, si vede la competitività dentro al campo. Sarà difficilissimo da affrontare".

Thiago Motta analizza poi la sua crescita da allenatore, sognando di ripercorrere le orme di José Mourinho: "Sto crescendo anch'io, mi auguro di arrivare al livello di alcuni allenatori, ad esempio per come vivono la partita ancora adesso Mourinho e Spalletti, dopo tutto quello che hanno fatto vivono ancora il match in un modo straordinario, splendido per noi allenatori più giovani che li osserviamo. Vorrei e mi auguro arrivare ad una età in cui avrò ancora la stessa passione come oggi, vorrei amare questo lavoro come lo amo adesso. Questa è la base di tutto".