Non si è fatta attendere la risposta di Thiago Motta, allenatore del Bologna, alle parole di Claudio Ranieri che quest'oggi ha definito la sua esperienza all'Inter 'rovinata' dalla sua decisione di lasciare i nerazzurri per andare al Paris Saint-Germain. In conferenza stampa a Casteldebole, Motta risponde così: "Ranieri è un allenatore che mi ha dato tanto, anche solo per un breve periodo. Claudio è una persona per cui ho solamente parole di ringraziamento per quello che mi ha dato, e sono orgoglioso di essere stato allenato da lui. La storia all'Inter è stata che io volevo andare e ne avevamo parlato in privato con Claudio, quindi lui sapeva perfettamente quello che era il mio desiderio in quel momento".