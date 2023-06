Quello con il presidente Joey Saputo è stato "un incontro importante, ma dobbiamo vederci nuovamente per parlare ancora del nostro futuro. La cosa importante è condividere la linea di progetto tecnico". Questa la precisazione di Thiago Motta, allenatore del Bologna protagonista nella conferenza stampa pre Lecce.

In linea teorica dover ricominciare con nuovi giocatori, quanto potrebbe essere complicato?

"Ricominciare da zero no: la società sa quello che penso e vedremo come evolverà la situazione".

Quando è previsto il nuovo incontro?

"Tra poco".

Thiago Motta può dire resto sicuramente?

"Abbiamo un partita fantastica davanti e dobbiamo pensare a questa".