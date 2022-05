Ancora campione di Serbia l'ex Inter Dejan Stankovic con la sua Stella Rossa che ieri sera, all'ultima di campionato, batte per 2-1 il Vozhdovac e conquista il 33esimo titolo della sua storia. La squadra del drago ha toccato ieri quota 100 punti, due in più rispetto ai rivali del Partizan con i quali ha conteso il titolo fino all'ultimo, si è aggiudicata il quinto titolo consecutivo e si prende di diritto i play off di Champions League. "È stata una stagione difficile ma, alla fine, molto bella, forse la più bella degli ultimi due anni. Questo è stato merito dei nostri ragazzi e di questi tifosi straordinari, hanno creduto in noi e ci hanno supportati anche quando le cose non andavano bene, quando eravamo a -11 all'intervallo contro la Vojvodina a Novi Sad, poi a -8 e poi a cinque punti dalla vetta. Sono stati sempre con noi perché sapevano che potevamo farcela. Poi abbiamo vissuto una primavera storica, con 15 vittorie e un solo pareggio. Questi ragazzi sono stati degli eroi, i complimenti vanno soprattutto a loro. Grazie al mio straordinario staff per i loro suggerimenti nei momenti giusti, grazie anche alla mia famiglia. Senza queste persone niente di tutto questo sarebbe successo", ha detto l'ex centrocampista interista a fine gara.