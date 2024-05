Nella giornata di ieri, Dejan Stankovic è stato ufficializzato come nuovo allenatore dello Spartak Mosca. Una scelta che viene commentata così dall'ex attaccante della Nazionale russa Dmitry Bulykin: "Penso che lo Spartak avesse una breve lista di candidati per la posizione di capo allenatore. E la dirigenza ha scelto Stankovic. Considerando la reputazione di Stankovic e il fatto che rappresenta il nostro popolo fraterno, i moscoviti hanno preso una buona decisione. Bisogna vedere ora come si comporterà. Dopotutto, la cosa più importante è che l’allenatore e la dirigenza del club funzionino come un unico meccanismo. E se ciò non accade, allora tutto andrà di nuovo in pezzi per lo Spartak”, le sue parole per Vprognoze.ru.