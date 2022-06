Si è già conclusa l'esperienza da allenatore dello Spartak Mosca per Paolo Vanoli: l'ex assistente di Antonio Conte all'Inter ha infatti rassegnato le proprie dimissioni. La comunicazione è arrivata tramite il sito ufficiale del club. Con lui, anche gli assistenti hanno presentato le dimissioni: la decisione dell'allenatore è arrivata per una serie di motivi che non dipendono dalla società. Vanoli era arrivato sulla panchina del club moscovita il 17 dicembre del 2021, quando prese il posto dell'esonerato Rui Vitoria. La sua avventura si chiude quindi dopo quasi sei mesi e una Coppa di Russia vinta lo scorso 29 maggio: 2-1 nel derby contro la Dinamo Mosca.