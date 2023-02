Radja Nainggolan riparte dall'Italia, da Daniele De Rossi e dalla Spal. Acquisto importante, quello del centrocampista belga, che il ds estense Fabio Lupo ha presentato così in conferenza stampa: "Do il benvenuto a Radja, è una giornata speciale. Ringrazio lui per la disponibilità e l’entusiasmo dimostrati, chiaramente è stato fondamentale il rapporto che ha con mister De Rossi e questo lo ha portato ad avere questo entusiasmo.

E’ molto bello che si sia messo a disposizione, avrebbe potuto aspirare a categorie differenti, o ad andare a guadagnare soldi in giro per il mondo, non gli sarebbero mancate le offerte, lo ha fatto per se stesso e per De Rossi e lo farà per noi. Un ringraziamento a lui e al suo agente Alessandro Beltrami per la grande disponibilità per chiudere al meglio la trattativa”.