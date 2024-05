Ancora beghe per l'ex attaccante dell'Inter, Gabriel Barbosa, noto come Gabigol. Il brasiliano è stato punito ancora una volta dal suo club, il Flamengo, andato su tutte le furie per aver per sorpreso il classe '96 a indossare la maglia dei rivali del Corinthians. Il club di Rio ha multato il centravanti e di sottrarlo della maglia numero 10. L'attaccante ha preso atto della decisione della società - come lui stesso ha dichiarato sui social - ma ha poi sottolineato: "Questo provvedimento non cancella la storia che ho fatto con i miei compagni qui".