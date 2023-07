La notizia del possibile ritorno all'Ajax di Wesley Sneijder all'interno dello staff tecnico ha fatto letteralmente imbestialire i tifosi della squadra di Amsterdam. Con una durissima nota pubblicata nei giorni scorsi su Instagram, la F Side, la frangia più calda del tifo organizzato dei Lancieri, ha apostrofato pesantemente l'ex calciatore dell'Inter affermando senza mezzi termini che in caso di suo ritorno "ci sarà la guerra. Sneijder non è il benvenuto nel nostro club, e lo abbiamo già chiarito tre anni fa; non per pochi patetici anni, come quelli dei suoi due matrimoni falliti, ma per sempre. Wesley, se anche solo l'uno per cento di tutte le voci sul tuo arrivo all'Ajax sono vere, allora dimostri ancora di più di essere un vero idiota. Dopo la nostra dichiarazione pensavi di essere divertente con un video di m...a. Questo, insieme alle avance fatte nei confronti dell'Utrecht e dei suoi tifosi sono inaccettabili.

Anche se hai informato il mondo esterno che la tua relazione con l'Utrecht - sorprendentemente ancora una volta di breve durata - è finita, non ci crediamo affatto. E anche se fosse vero, non sei altro che uno schizofrenico. (...). Un grande giocatore dell'Ajax una volta disse: "Il calcio è guerra". Se arriva Sneijder, sarà guerra".