Nonostante un contratto fino al 2028, Milan Skriniar e il Paris Saint-Germain sono oggi più lontani che mai. E per il difensore slovacco si aprono le porte di una partenza già in questa sessione estiva: secondo il portale francese FootMercato, per l'ex interista ci sono sondaggi dai principali club della Turchia, ovvero il Fenerbahçe di José Mourinho, il Galatasaray dell'ex compagno nerazzurro Mauro Icardi e il Besiktas. Resta da vedere se Skriniar valuterà davvero la possibilità di proseguire la carriera in un campionato non di prima fascia.