Partita che è iniziata sotto i peggiori auspici per la Roma, quella contro il Lecce. Dopo appena 4 minuti di gioco, i capitolini usufruiscono di un calcio di rigore, affidato a Romelu Lukaku reduce da una striscia di 26 tiri dal dischetto consecutivi messi a segno. Ma questa volta, il belga viene ipnotizzato da Wladimiro Falcone che gli dice no, interrompendo una striscia che durava dal 26 agosto 2017, giorno dell'ultimo penalty errato quando indossava la maglia del Manchester United. In Italia, sin qui Lukaku aveva fatto percorso netto (19 su 19).