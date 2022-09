Presentando il suo libro 'I miei colpi di testa', scritto a quattro mani con Franco Vanni, giornalista de La Repubblica, nel corso del Festival dello Sport di Trento, Aldo Serena racconta molti aneddoti della sua carriera. Partendo dal suo riferimento: "Gaetano Scirea è stato per me un grande campione – sottolinea l'ex calciatore - e una persona speciale. Nel libro raccontiamo anche il 1978 e i miei primi inizi all'Inter. Mia madre era preoccupata per quell'esordio a Milano: mi ha acquistato un borsello, una valigia, un vestito nuovo. Ma all'epoca, anche nel ristorante convenzionato con la squadra, non mancavano le restrizioni a tavola, con un menù che non poteva sforare dal prezzo concordato".