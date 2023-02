Dagli studi di Sportitalia, l'ex tecnico del Cagliari Leonardo Semplici ha commentato così la prova di Radja Nainggolan nella sconfitta della Spal di Daniele De Rossi in casa contro il Bari: "Nainggolan con la Serie B non c'entra niente se in breve si rimette nelle giuste condizioni. Non ho visto la partita, ma mi hanno detto che ha fatto gol, assist, nonostante lui fosse fermo da diverso tempo senza fare una partita da 90 minuti. Mi auguro che col suo arrivo e con la crescita di tanti giovani che la Spal ha, possano arrivare all'obiettivo di una salvezza tranquilla".