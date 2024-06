Curioso il caso che riguarda l'ex interista Joao Cancelo. Il contratto dell'esterno portoghese con il Barcellona, club dove ha giocato durante la scorsa stagione in prestito dal Manchester City, è scaduto oggi, 30 giugno 2024. Una deadline che sembrava non trovare sbocchi futuri tant'è che era arrivato il saluto ufficiale dei catalani che tramite i social network aveva salutato i due connazionali João Félix e João Cancelo. "Non continueranno con il Barcellona. I contratti di prestito dei due giocatori portoghesi sono scaduti il 30 giugno e torneranno ai rispettivi club. Il FC Barcelona desidera mettere a verbale il proprio apprezzamento per il loro impegno e la loro dedizione, e augura loro il meglio e ogni successo per il futuro", si leggeva nella nota pubblicata dai blaugrana. Nota però cancellata poco dopo che apre dubbi e interrogativi: che sia un segnale di mercato?