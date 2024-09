Samuele Mulattieri è stato uno dei due match winner della sfida dell'Arena Garibaldi di Pisa, dove il Sassuolo ha superato la neopromossa Carrarese nella quarta giornata del campionato di Serie B. Per il giocatore di scuola Inter arrivano i complimenti del tecnico neroverde Fabio Grosso: "Samuele è stato bravo, come tutti, perché quando porti a casa l'intera posta in palio contro un avversario così difficile da affrontare vuol dire che sei stato al tuo livello, fermo restando che sappiamo che possiamo salire tanto e dobbiamo salire tanto. Samu ha fatto bene, ha attacco bene gli spazi e ha trovato il gol e anche un bellissimo assist perché poteva tirare ma ha servito un compagno, queste per me son le cose molto belle".