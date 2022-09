Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, è il nuovo protagonista del format 'DAZN Talks', durante il quale rivela quali sono stati a suo dire gli attaccanti più forti mai affrontati: "Nel corso degli anni ci sono stati tanti attaccanti bravi: da Zlatan Ibrahimovic a Romelu Lukaku, passando per Luca Toni. Quello che mi è rimasto più impresso è stato Pato. Quando stava bene era ingiocabile: veloce, forte tecnicamente e fisicamente . Era un giocatore che non c’entrava niente con gli altri. Peccato per tutti gli infortuni che ha avuto”.

Consigli parla anche dell'ex compagno di squadra Gianluca Scamacca: "Gianluca manca a tutti come ragazzo e come giocatore, ma abbiamo preso un giocatore bravo come Andrea Pinamonti: è un po’ diverso da Scamacca, forse più utile per il gioco di Alessio Dionisi".