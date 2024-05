Gabriel Brazao ha fatto il suo debutto con la maglia del Santos, club dove è arrivato dopo la fine della sua esperienza con l'Inter. Nella notte tra venerdì e sabato, Brazao ha dovuto sostituire l'estremo titolare del Peixe João Paulo, che nel corso del primo tempo della sfida persa dai bianconeri per 2-1 contro l'America MG ha subito un infortunio alla caviglia piuttosto serio, al punto tale da abbandonare in barella e in lacrime il terreno di gioco. Lunedì 3 giugno, Brazao dovrebbe essere chiamato a debuttare dal primo minuto in occasione del match contro il Botafogo.