Dopo aver trascorso un anno fuori rosa, rifiutando qualsiasi proposta, Davide Santon dal 30 giugno, giorno della scadenza del suo contratto con la Roma, sarà libero di trovarsi una nuova sistemazione. Come riporta Il Mattino, l'ex Inter è uno degli obiettivi di mercato per la fascia della Salernitana, alla ricerca di rinforzi in ogni reparto.