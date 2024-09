Roberto Samaden, ex responsabile del settore giovanile dell'Inter oggi detentore del medesimo ruolo nell'Atalanta , ha parlato al convegno sul calcio giovanile 'A proposito dei giovani' svoltosi a Tolentino, nelle Marche. Queste le dichiarazioni raccolte da Tutto Mercato Web a proposito della situazione dei vivai italiani: "Negli ultimi anni abbiamo accumulato notevole ritardo rispetto alle altre realtà europee: c'è tanto di buono ma anche tanto da fare o rischiamo di accumulare ritardo e non riuscire a rispondere con progetti e sviluppo ai cambiamenti socio-culturali che vedono le nuove generazioni avere altre opportunità e avvicinarli a calcio e sport, che sono fattore importantissimo nella formazione. I ragazzi oggi sono più attratti da cose virtuali, noi adulti dobbiamo rispondere alle loro esigenze".

Tema seconda squadre, siete solo voi, la Juventus e il Milan.

"Il progetto è partito da diversi anni e oggi siamo fermi a tre, sarebbe interessante capire perché tutte queste difficoltà. Nel momento in cui investi nel settore giovanile, credo sia assurdo non avere la seconda squadra. Soprattutto per chi combatte al vertice in Serie A. Non credo sia un discorso economico, perché la seconda squadra crea valore: nel giro di pochi raddoppi o triplichi quanto investi, la Juventus ne è la dimostrazione. È come comprare azioni che sai già che dopo dieci anni varranno tre volte di più, vorrei capire perché tanti presidenti e dirigenti non ritengano di investire mentre magari si riempiono la bocca coi giovani".

Un bilancio dopo la prima stagione all'Atalanta?

"Sono strafelice, non era banale cambiare. Sono in una società che crede nei giovani, con una società sul pezzo ogni giorno che dà a una figura come la mia la possibilità di lavorare nelle migliori condizioni e di godere di grande considerazione. Il lavoro non finisce col settore giovanile: ogni responsabile vorrebbe un allenatore di prima squadra come Gian Piero Gasperini, per l'attenzione e le opportunità che dà".

