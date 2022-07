Ci potrebbe essere anche un tocco di Inter nell'attacco della Salernitana di mister Davide Nicola. Dopo la miracolosa salvezza della scorsa stagione ecco infatti che il club campano bussa nuovamente alla porta della Sampdoria per riavere l'ex nerazzuro Federico Bonazzoli, rilevante nella rincorsa granata grazie ai suoi dieci centri in campionato. In attesa di una risposta dal classe '97 resta vivo l'interesse per l'altro interista Andrea Pinamonti ambito anche da Monza e Atalanta.