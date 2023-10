Raggiunto da Notizie.com, Walter Sabatini, ex dirigente di Roma e Inter, sottolinea l'importanza di Romelu Lukaku per la squadra giallorossa: "Lukaku è un bomber strepitoso se sta bene non ce ne è per nessuno. E ora sta bene, è stata senza dubbio una grande operazione, posso tranquillamente dire che è stata la loro salvezza perché Romelu con tutto quello che fa e sta facendo maschera per bene i difetti della Roma di José Mourinho che non sono proprio pochi e più di questo non dico…”.