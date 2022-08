Intervistato dal The Sun, Ryan Nolan, ex talento mai sbocciato delle giovanili dell'Inter, arrivato a Milano a 16 anni direttamente dal Torre Pacheco e oggi, dopo varie altre tappe anche con le maglie di Getafe e Northampton, in forza ai Raith Rovers nella seconda divisione scozzese, è tornato anche sulla sua esperienza in nerazzurro: "Andare all'Inter è stata sicuramente la scelta giusta per me. A Milano ho imparato tanto, è stata una bella esperienza, poi non sono molti i ragazzi che possono dire di aver giocato nell'Inter. Avevo appena compiuto 16 anni ed è stata dura trasferirmi senza famiglia o amici. Penso di aver visto i miei genitori tre o quattro volte quell'anno, in questi casi sei costretto a crescere in fretta, puoi affondare oppure imparare a nuotare. Mi ero già trasferito in un Paese diverso dal mio prima, ma era stato completamente diverso perché avevo con me la mia famiglia. A Milano, invece, ero da solo e in più avevo la pressione di andare in un grande club. In ogni caso, non me ne pento".